Два деда. Фазенда
Екатеринбург, проспект Ленина, 41
Сайт: https://fazenda.dvadeda.ru/ «Фазенда» – зелёный уголок в центре Екатеринбурга, наполненный воспоминаниями из детства и дедовским уютом. Здесь классно собираться большой компанией и отмечать важные события. Это одно из любимых мест пребывания Деда, именно поэтому на «Фазенде» так много его личный вещей, где также каждый элемент интерьера выполнен вручную. Время работы: пн-чт 12:00-23:00, пт 12:00-1:00, сб 13:00-1:00, вс 13:00-23:00
Карта места...