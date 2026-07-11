За праздничное настроение в вуду-доме будет отвечать квартет Django Friends (две гитары, контрабас и скрипка) — участники большого джазового фестиваля Петра Востокова, организаторы международного фестиваля им. Джанго Рейнхарда и других крупных джазовых событий. В программе — джазовые стандарты 20−40х годов, авторские композиции и французские мелодии в оригинальных аранжировках. Идеальный саундтрек для томного вечера с коктейлями. Вход свободный, но если планируешь красиво восседать за столиком с блюдами и коктейлями, не забудь забронировать столик и написать в комментариях к брони «джаз». Столики бронируются по депозиту 3?000р с человека — всю сумму можно потратить на блюда и напитки.