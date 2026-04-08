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Птичка-Невеличка

Краснодар, Красная улица, 133А

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Жизнерадостный проект от главной по гостеприимству команды «ЧOткие рестораны». «Птичка-Невеличка» расправила крылья на улице Красной и стала любимым местом, где можно беззаботно «посидеть-почирикать» и съесть что-то очень вкусное, что приготовил бренд-шеф Владимир Степаненко. Стильный, современный интерьер и при этом потрясающе уютный ресторан. Просторный зал с панорамными окнами в любое время года наполнен яркими красками и солнечным настроением. А также большой летний сад, утопающий в зелени в самом центре города. Режим работы: Пн-чт: 11:00-00:00 Пт: 11:00-1:00 Сб: 9:00-1:00 Вс: 9:00-00:00 Сайт: https://ptichkarest.ru/
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