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From Berlin

Москва, Садовая-Самотёчная улица, 20с1

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Это призма того, как создатели видят, помнят и чувствуют Берлин. В меню — завтраки с винами и коктейлями с самого утра и до 16:00, свежие круассаны, тосты, хот-доги и, конечно же, Карри Вюрст — самый «берлинский» стрит-фуд. Есть множество позиций для веганов. Летом работает веранда с «биодинамическим» садом. Здесь расцветает атмосфера дикого городского огорода, как где-нибудь в Кройцберге: яблони, рябина, малина, мята и томаты черри. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 9:00-23:00 ПТ-СБ: 9:00-00:00 Сайт: https://from-berlin-msk.clients.site/
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