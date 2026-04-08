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Км20

Москва, Столешников переулок, 2с1

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Еда из фермерских продуктов на каждый день в атмосферном видовом ресторане главного концепт-стора России. Ресторану главного концепт-стора России КМ20, придумала и создала который Ольга Карпуть, уже 15 лет. В атмосферном пространстве, расположенном на третьем этаже, собираются на завтраки, обеды и ужины. И просто встречаются — по поводу и без. Камерный точечный свет, переливающиеся шторы, играющие огнями ёлки — в преддверии Нового года здесь особенно волшебно. Главные принципы кухни КМ20: свежие сезонные продукты, разнообразие вкусов — от итальянской пиццы до русского борща с салом — и современный подход к еде, которая нужна каждому жителю мегаполиса. В винной карте — лучшие из лучших. Каждое из вин — настоящая жемчужина среди прочих по терруару и сорту. Главный принцип их создания — уважение к природе, забота о лозе и безоговорочная любовь к своему делу и вину. При таком подходе каждое вино обладает живой душой. Собранные здесь вина представлены в лучших винных барах по всему миру. Режим работы: 11:00-23:00, ежедневно Сайт: https://www.km20.ru/cafe/
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