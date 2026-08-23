Незабываемое музыкальное путешествие на Крышу, где звуки инструментов и вокала сливаются в яркую симфонию эмоций. В программе — классические джазовые и современные мировые композиции, передающие всю палитру чувств: от трепетной нежности до страстной экспрессии. Ты услышишь музыку таких исполнителей, как Stevie Wonder, Bobby Caldwell, Coldplay, James Brown, а также Леонид Агутин, Алексей Чумаков и не только. Выступает: Ильхом Тагиров — исполнитель с потрясающим вокалом, цепляющей энергетикой и редким тембром, который покоряет сердца многих слушателей. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также бар.