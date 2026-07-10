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Концерт-свидание на крыше

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

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3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Живая музыка, яркий закат и панорамный вид на огни города, который будто создан для романтики. Концерт-свидание на крыше от Chebanov, где каждая нота и каждый взгляд наполняются магией момента. Этот вечер станет настоящим праздником для пар, ведь весь зал превратится в продолжение их романтики, а для тех, кто пока одинок, — шансом встретить свою половинку и почувствовать магию момента. Ведь каждый гость получит специальный браслет — легко понять, кто свободен для знакомства, а кто уже в отношениях. Это не просто музыкальный концерт — это настоящее путешествие в атмосферу свободы, искренних эмоций и новых знакомств. Chebanov — Иван Чебанов — артист, автор песен и музыкальный продюсер. Иван — яркий участник телепроекта «Голос», финалист шоу «Фантастика» на Первом канале и шоу «Богатырские игры» на СТС. Музыка артиста — это глубокая смесь авторских композиций и эмоциональных импровизаций, пропитанных душевной честностью и тонкой чувствительностью. Его звуки наполняют пространство нежностью и загадочностью, пробуждая самые тёплые чувства и заставляя сердце биться чуть чаще. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.

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