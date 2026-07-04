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Джазовый вечер со Starlight jazz trio

Marie Laveau
ул. Петровка, 30/7

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от 0₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

За праздничное настроение в вуду-доме будет отвечать Starlight Jazz Trio (вокал, контрабас, гитара). В программе: авторские аранжировки как редких, так и популярных композиций XX-XXI века. Идеальный саундтрек для томного вечера с коктейлями. Вход свободный, но если планируешь красиво восседать за столиком с блюдами и коктейлями, не забудь забронировать столик и написать в комментариях к брони «джаз». Столики бронируются по депозиту 3?000р с человека — всю сумму можно потратить на блюда и напитки.

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