За праздничное настроение в вуду-доме будет отвечать Starlight Jazz Trio (вокал, контрабас, гитара). В программе: авторские аранжировки как редких, так и популярных композиций XX-XXI века. Идеальный саундтрек для томного вечера с коктейлями. Вход свободный, но если планируешь красиво восседать за столиком с блюдами и коктейлями, не забудь забронировать столик и написать в комментариях к брони «джаз». Столики бронируются по депозиту 3?000р с человека — всю сумму можно потратить на блюда и напитки.