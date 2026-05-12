Основой экспозиции стали более 100 работ из коллекции Дениса Химиляйне. В центре проекта — не коллекционер или художники, а устойчивые темы, через которые разные поколения осмысляют реальность. Выставка показывает искусство как способ фиксации тревоги, уязвимости и поиска опоры. Название отсылает к скульптуре Вадима Сидура «Голова современника». В экспозиции — работы Ольги и Олега Татаринцевых, Константина Симуна, Владимира Кустова, Виталия Пушницкого, Петра Дьякова и других. Также представлена аудиоинсталляция Алексея Сысоева. Маршрут делится на четыре части: коллективный опыт (образы труда, войны); эмоциональные аффекты эпохи перемен; стратегии баланса в турбулентности; фрагментация памяти и сборка цельного образа эпохи. Ежедневно: с 12:00 до 20:00