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Сайяр

Казань, улица Хади Такташа, 74

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В основе ресторана — идея движения, поиска и живого искусства. Именно так работала первая татарская передвижная труппа «Сайяр»: без постоянного дома, в дороге, в диалоге с разными культурами и людьми. Каждая зона ресторана вдохновлена культовыми постановками татарского театра: витражи, расписные панели, театральные кабинки, композиция из 25 вееров, созданных вручную. Идея кухни отражает путь странствующей труппы: гастрономические впечатления разных регионов переосмыслены через локальные продукты и современные техники. Режим работы: Вс — Чт с 11:00 — 23:00 Пт — Сб с 11:00 — 01:00 Сайт: https://sayar-rest.ru/
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