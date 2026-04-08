https://restoleto.ru/dostavka "В ресторане регулярно звучит живая музыка, проходят выступления кавер-групп. DJ-сеты и трансляции спортивных событий. Удобное разделение на террасу и зал делают отдых комфортным гостям с разными интересами. Разработкой меню занимался известный шеф-повар Дрю Андраде. Он работал с такими заведениями, как GoldiesLA, Novikov Dubai. А его совместная работа с Martin Berasategui принесла ресторану три звезды Мишлена. Над созданием особой атмосферы работали дизайнеры московского агентства Sundukovy Sisters. Кольцевые декорации на потолках, оригинальными панно, огромные прозрачные светильники и обилие зелени придают интерьеру оригинальность и уют." Режим работы: с 12:00 до 22:00
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