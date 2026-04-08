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Неизвестный

Екатеринбург, улица Чернышевского, 8

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Сайт: https://unknwnbistro.ru/ Неизвестный - бистро с авторской кухней в доме, где проживала семья скульптора Эрнста Неизвестного. Большое внимание уделяется музыке. В заведении слушают винил, а по пятницам и субботам играют диджеи и селекторы - коллекционеры. На летней веранде создано уникальное городское пространство - фонотека, для наслаждения музыкальными композициями. В интерьере сохранена старинная отделка деревом, в зимнее время зажигают дровяной камин, а сменные экспозиции знакомят гостей заведения с работами современных художников. Режим работы: Пн-Чт 12:00-23:00 Пт 12:00-00:00 Сб 10:00-00:00 Вс 10:00-23:00
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