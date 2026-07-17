В этот вечер под куполом панорамного пространства для тебя прозвучит проникновенный и томный джаз, наполняя пространство эмоциями легендарной Эми Уайнхаус. В сиянии сотен свечей ты услышишь её культовые хиты: «Rehab», «Tears Dry On Their Own», «Back To Black» и другие композиции, ставшие голосом целого поколения. Эми пела на пределе чувств — и именно это сделало её легендой. Хриплый, пронзительный тембр, абсолютная искренность и смелость превращать личные переживания в искусство навсегда изменили звучание современной музыки. На сцене — харизматичная Анастасия Сазонова и Jazz Noir Band. Их исполнение — это не просто трибьют, а живая, глубокая интерпретация: с нотами соула, ритм-энд-блюза и той самой эмоциональной честностью, за которую любят Эми. Каждая композиция здесь — как откровение. А за панорамными окнами — вечерний Петербург: огни города, сияние Исаакиевского собора и устремлённая ввысь башня «Лахта Центра». Внимание! Вход гостей — в 20:00 Пространство расположено на крыше отеля «Амбассадор»: вход через главные двери, подъём на лифте на 9-й этаж — тебя встретит администратор.