Путеводитель по Москве для туристов: что посмотреть, куда сходить

Полезные советы туристам: что посмотреть, куда сходить, где поесть и где остановиться в Москве. Подробный путеводитель.

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Где остановиться в Москве

Москва — город большой и интересный. Знаем, что тебе хочется всё успеть, увидеть, попробовать и выполнить туристическую программу на год вперед. Но все же, не забывай отдыхать — хоть иногда, хотя бы по чуть-чуть. Лови топ-3 капсульных отеля в столице. Они тематические, тебе будет не только удобно, но и интересно.

Главное преимущество хостела «GOROD Патриаршие» — местоположение в центре Москвы, на Патриарших Прудах.

Авторы проекта пишут, что хостел создан в атмосфере Булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Ты можешь заселиться в одноместный или двухместный номер, стоимостью 2 300 р/cут с общей ванной комнатой. Либо в общую комнату с 10 спальными местами, стоимость такого места — 650 р/сут.

Бронируй комнату на сайте: http://patriarshie-hotel.ru/

Всю подробную информацию можешь узнать по телефону: +7 (926) 255-77-38

Капсульный отель InterQube расположился недалеко от парка Горького. Тихое место для сна с опускающейся ширмой, бесплатный коворкинг, оборудованная кухня и лаунж-зона с Wi-Fi и TV, прачечная. Стоимость размещения в капсульном отеле — от 799 р/сут.

Капсульный отель InterQube. ул. Большая Полянка 61, стр. 2

Бронируй свою капсулу на сайте: https://interqube.ru/main

Друг, все возникающие вопросы ты можешь задать по телефону: +7 (968) 861-74-38

Dot Space 84 — самый высокий в мире капсульный отель, который находится на 84 этаже Башни Федерации Восток. Это центр делового квартала «Москва-сити». Тебя поселят в капсульный номер на высоте 310 метров, с панорамным видом на Москву.

Если нужно поработать — есть оборудованная общая зона. Стоимость номеров от 2950 р/сут. Но есть преимущества: капсула оснащена односпальной кроватью из натурального дерева с ортопедическим матрасом Ormatek. Твоя спина скажет «спасибо».

Заходи выбирать номер: https://dotspace84.ru/

Администраторы всегда на связи: +7 (495) 477-47-84

Куда сходить поесть в Москве

Впечатления от большого города и долгие прогулки изнуряют. Чтобы было много сил, и не исчез настрой изучать Москву — вкусно поешь. А мы поможем тебе с выбором:)

Подальше от центра, зато какой — русский бар «Слезы Березы». Декораторы из киноиндустрии превратили это место в настоящий русский «хоррор» — барная стойка имитирует сгоревшую избу, старые абажуры, расписные стены, березы в качестве колонн, дыра в потолке.

Меню тоже тематическое: котлеты по-киевски, борщ из ухи, говяжий язык. Из необычных напитков здесь арбузная медовуха и фруктовый сидр. В выходные народу — тьма. Бронируй столик заранее, лучше за несколько дней, чтобы успеть погрузиться в атмосферу «русской хтони»: +7 (499) 113-44-15

Кафе «Бардак» с турецкой кухней, этнической музыкой и поварами-турками. Восточный колорит в центре Москвы. Гости столицы рекомендуют попробовать «султан-сет» и кофе по-турецки с предсказаниями. Друг, место популярное, так что бронируй столик заранее по телефону: +7 (495) 624-88-78

Сайт: http://bardak.cafe/

Квест-кафе «Кусочки» — иммерсивный ресторан с интерактивным обслуживанием. Можно совместить два дела — вкусно покушать и поучаствовать в мини-шоу вместе с актерами. Тебе нужно выбрать тематическую зону, их тут семь: купе вагона, театр, белоснежная зона психушки, тюрьма, зона рыбалки, квартира и дача. Предварительная бронь обязательна.

Кафе Untitled расположилось недалеко от Красной площади. Отличается от других московских заведений честным ценником и сбалансированным меню. Из интересного: бамбл с перцем и картофельные вафли с лососем. Гости хвалят атмосферу кафе, много свечей, тихо, уютно, как будто «твои друзья открыли кофейню и позвали на ужин».

(это заведение дог-френдли! вдруг твой питомец тоже изучает Москву)

Гастрономический ресторан Dante внутри напоминает пещеру — грубый бетон, светильники-факелы, глиняные сосуды на полках. В сочетании с живыми растениями низкая «пещера» превращается в аутентичное место. Авторские блюда от шеф-повара, вегетарианские позиции, необычная подача десерта, винная карта и охлажденное вино.

Самые популярные достопримечательности в Москве

Местные экскурсоводы говорят, что Москва — это город с женским характером. Она удивительна и загадочна, и никогда не знаешь, чего ожидать от нее. А еще у этого города свои знаковые места и памятники, с которых и начнется ваше знакомство;)

Зимой на Красной площади разворачивается веселая ярмарка, где можно купить сувенирные штучки: декорированные валенки, нестандартные матрешки (встречается даже матрёшка «Аватар»), выпить глинтвейн, покататься на коньках.

А летом советуем взять обзорную пешеходную экскурсию по центру Москвы. Если хочется «без лишних слов», тогда маршрут для самостоятельного исследования по Красной площади такой:

Кремль: не прогляди часы-куранты на Спасской башне

Мавзолей Ленина: снаружи — очередь, внутри — прохлада и полумрак

Храм Василия Блаженного — его еще называют «пряничный домик», уж очень яркие купола!

Памятник Минину и Пожарскому (ты знаешь, что памятник отлили за 9 минут, и что он даже «плыл» по воде?)

Нулевой километр: бронзовый символ начала российских дорог в виде компаса

Самые интересные мероприятия в городе

За самым нетипичным — это к нам. Афиша-приложение «Кавёр» делает все возможное, чтобы мероприятие тебя удивило, на крайний случай — шокировало, но точно не оставило равнодушным. Подборка самых интересных и необычных мероприятий в Москве.

Паб-театр The Abbey Players — выбирай любой спектакль и просто приходи. Здесь же гедонизм в чистом виде: и театральное шоу, и местная кухня, и барная карта — все для тебя. Репертуар построен на детективных загадках.

В назначенное время экскурсии тебя встретят помощники в синих плащах. Ты узнаешь, почему «городу на холме» была уготована великая судьба, но никто так и не смог ее предугадать.

Популярное Москва не сразу строилась Этому городу на холме была уготована великая судьба, но никто не мог угадать её в молочно-белом тумане времени. Москва откроет нам секрет своей силы и стойкости и расскажет о людях... c 30 мая по 31 мая м. Кузнецкий мост от 1500₽

Для влюбленных пар, семейных пар, для любых пар, у которых путь к сердцу лежит через желудок. Гастрономическое свидание — это ужин, приготовленный в четыре руки. Эмоциональное переживание с щепоткой романтики и соли для блюд, необычно, правда?

(на событие можно попасть по предварительной брони в любое удобное время в году)

Не сходить на стендап в мегаполисе — серьезное упущение. Особенно на женский стендап. Комикессы докажут, что умеют шутить обо всем. Ты можешь оценить силу женского юмора, ну и обаяния, конечно. Форматы шоу Stand up club: женщины-комики, семейный стендап, альтернативная комедия, авторские шоу.

Экскурсия «Чай с Достоевским» в формате историко-гастрономического путешествия. Часовщик проведет тебя по следам Федора Михайловича, по мостовым, которые помнят его шаги. Научишься заваривать чай «по-достоевски», попробуешь его любимые сладости. В этом путешествии ты познакомишься с иным образом писателя.

(экскурсии проходят по субботам)

Популярное Чай с Достоевским Историко-гастрономическое путешествие, в котором часовщик проведёт тебя по местам, где мостовые ещё помнят шаги Фёдора Михайловича. Ты узнаешь его любимое блюдо и как правильно з... 25 мая Напротив театра «Современник», Чистопрудный бульвар, 19 от 1500₽

«Заблудшие» — это экскурсии по пятизвездочным отелям с театрализованными историями, рассказывающими об интересных фактах, происходивших там. Рум-тур в формате спектакля: тебя встретят бокалом игристого, проведут по закрытым местам, расскажут интригующие истории.

Популярное Заблудшие в Национале Спектакль-экскурсия проведёт тебя по самым интересным событиям истории гостиницы... до 31 мая Отель Националь, Моховая улица, 15/1с1 6300₽ Популярное Заблудшие в Хилтон Спектакль-экскурсия в Хилтон Ленинградская — это променад по одной из самых изве... 25 июля Гостиница Hilton Ленинградская, Каланчёвская улица, 21/40 6300₽

Экскурсия — алхимическое путешествие «Формула любви с Часовщиком». 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Ты придешь туда с интересом, а уйдешь с эликсиром любви.

Формула любви с Часовщиком | Москва Экскурсии проходят каждую среду и воскресенье. Алхимическое путешествие «Формула любви». Тебя ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Они расскажут о своей жи... до 26 июля Памятник Пушкину, Пушкинская площадь 2000₽

В Московском Продюсерском Центре регулярно проходят мультимедийные музыкальные концерты. Эффект полного погружения в музыкальное пространство: ты побываешь на живом исполнении оркестра Nella Musica и хора Nella Voice в сопровождении видео-арта.

(следи за афишей у нас в приложении)

Мультимедийный концерт «Геркулес против Рапунцель» Мультимедийный концерт «Геркулес против Рапунцель» в живом исполнении оркестра Nella Musica и хора Nella Voice. Музыка из фильмов: «Геркулес», «Рапунцель», «Холодное сердце 2», «... 22 декабря Московский Продюсерский Центр, ул.Маршала Малиновского, д.7 от 800₽

Экскурсия «Культурно матом» (18+). Подойдет для гостей столицы — когда хочется узнать историю и при этом не заснуть на пол пути. Узнай яркие, дерзкие, смешные истории о происхождении и значении русских ругательств, об их развитии и укоренении в русском языке.

(экскурсия проходит в мини-группе до 15 человек с использованием радиогидов)

Популярное Экскурсия «Культурно матом» | Пятница Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал крепкое русское словцо? Русский мат является поистине значительной частью великого и могучего русского я... 23 февраля Верхняя Радищевская ул., 22 строение 3, м. Таганская, на выходе из метро №1 1000₽

Популярные места у туристов

Топ-5 популярных мест в Москве для путешественника и исследователя мегаполиса.

Если ты в Москве впервые, то первым делом езжай на Воробьевы горы. Они входят в число «семи холмов Москвы», на которых и был построен город. Воробьевы горы покрыты лесопарком, расположены напротив «лужников». Здесь панорамный вид со смотровой площадки, канатная дорога, главное здание МГУ. А как здесь дышится.

А дальше все по плану туриста, который хочет «всё, везде и сразу». Самые популярные места, которые невозможно проигнорировать.

Московский зоопарк — за пару часов увидеть всех точно не успеешь. Советуем приезжать с утра и минимум на 3 часа.

ВДНХ — и погулять, и насладиться тематическими павильонами, и в «Москвариум» на шоу или мюзикл на воде сходить.

Аптекарский огород — более 5000 растений со всего мира, коллекции и экспозиции под открытым небом. Советуем взять экскурсионную программу «растительная кругосветка», это обзорная экскурсия по оранжереям и дендрарию. Фотографий будет много, очищай память телефона:)

В какие музеи стоить сходить

Собрали для тебя список тематических музеев Москвы. Интересуешься ли ты чем-то конкретным или сразу всем — наша подборка поможет определиться.

Музей-театр «Булгаковский дом» проводит ночные автобусные экскурсии, спектакли и театрализованные экскурсии.

Музей «Сенсориум» — экскурсия в полной темноте с незрячими гидами.

«Яндекс музей» демонстрирует экспонаты компьютерной техники и делится знаниями о людях, повлиявших на ее развитие. Здесь регулярно проходят экскурсии, вечера с коллекционерами компьютерных мышек, мастер-классы по программированию на калькуляторах.

«Музей мертвых кукол» поселил в своих стенах одержимую куклу из фильма «Заклятие», персонажа девяти фильмов «Пила», куклу-чревовещателя из фильма «Мертвая тишина» и многих других. О культурном значении кукол расскажут профессиональные дикторы в аудиогиде, который усилит твои впечатления.

«Новая третьяковка» второе здание Третьяковской галереи, расположенное в Москве на Крымском Валу в парке «Музеон». Приходи сюда за искусством 20-21 века.

«Музей космонавтики» — 8 залов, интерактивные экспонаты, более 100 000 единиц хранения, кинозал с фильмами о космосе.

Стоит посмотреть на останки динозавров в полный рост в «Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова».

Интересные парки Москвы

Индустриальная Москва изматывает, поэтому лучшее время для жителя мегаполиса — это время наедине с собой, в уединении, где есть природа и свежий воздух. Собрали для тебя топ-6 самых интересных парков и бонус в виде экотропы.

Парк «Зарядье» — это первый крупный ландшафтный парк, созданный в нашей стране за последние 70 лет. Площадь «Зарядья» составляет 13 га, здесь отражено разнообразие флоры всех природных зон России. Обязательно сходи на «Парящий мост», с которого виден «Кремль».

Парк-заповедник «Царицыно» красив и днем, и поздним вечером. Архитектурные сооружения, царицынский пруд, парк, светодинамический музыкальный фонтан. В музее постоянные и сменные экспозиции, а еще там проходят органные концерты. На сайте «Царицыно» ты можешь заказать экскурсию или тематическую фотосессию в исторических костюмах.

Лианозовский парк многофункционален: парк аттракционов, скейтпарк, пруд с лебедями и стаями уток, лесопарковая зона с дорожками. Летняя сцена, где можно попрактиковать йогу с тичерами.

Измайловский парк — лес в черте города. В нем есть и сосновый бор, и березовые рощи с уютными полянками, и старинные пруды, и архитектурные памятники 18-го века. Колесо обозрения (их два — большое и малое) — стоит твоего внимания.

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького — просторный, зимой здесь работает каток, живописная набережная. В любое время года можешь посетить музей современного искусства «Гараж». Внутри парка Горького еще парк: «Музеон» — музей скульптуры в Москве под открытым небом. В парке установлено 656 работ.

Национальный парк «Лосиный остров» — это огромная территория лесного массива. Здесь есть несколько конных дворов, ты можешь покататься на лошадях, посетить питомник декоративного садоводства «Лосиный остров», прогуляться по лесным экологическим маршрутам. Советуем посетить «Мытищинские плавни» (экскурсия по опушке леса, вдоль кромки болот), бобровые поселения, покататься на байдарках.

И бонус в виде тактильных ощущений.

Советуем пройти Босоногую экотропу в эколого-просветительском центре «Дендрарий», протяженностью 3,6 километра.

https://losinyiostrov.ru/tourism_and_recreation/osmotr-ekspozitsii-dendrariya-bez-ekskursovoda-1/

Тебя ждет 43 разных покрытия: песок, сосновая кора, морская галька, керамзит, валуны, шишки. Ощущения будут постоянно сменяться, а ты успевай отслеживать их. Многие туристы не могут пройти тропу, а ты попробуй испытать себя:)

«Москва – это шкатулка, которую можно подержать в руках, так никогда и не заглянув внутрь». Медея Странадко, экскурсовод-историк сервиса «Гуляем по Москве»

Команда афиши-приложения «Кавер» собрала для тебя подробный путеводитель по Москве. Здесь описаны самые популярные, интересные и необычные места столицы. Ты будешь изучать Москву с высоты 80 этажа в своей комнате-капсуле. Посетишь интерактивные выставки и музеи современного искусства, стендапы с известными комиками и комикессами, небанальные экскурсии по городу, где можно ругаться матом, да-да:) Парки, где можно познакомиться с бобрами и пройти босоногое испытание, созданное самой природой.

Пусть Москва не останется для тебя красивой шкатулкой, содержимое которой ты так и не увидел.