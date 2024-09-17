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Аптекарский огород

Москва, пр-т Мира, 26, строение 1

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https://hortus.ru/ «Аптекарский огород» – старейший в России ботанический сад, основанный в 1706 году Петром I. Аллеи и оранжереи настоящего оазиса в центре Москвы посещают в день до 7000 человек. В «Аптекарском огороде» не только выращивают растения со всех уголков земного шара, но и устраивают познавательные экскурсии, мастер-классы, концерты и театральные спектакли. Здесь можно отпраздновать День рождения или организовать бракосочетание, провести фотосессию или просто отдохнуть в тишине. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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Комментарии

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Мэл
11 мая, 15:42

Хорошее место, много цветов и других растений на улице и в крытых оранжереях. Но по площади сад не очень большой, поэтому, наверно, лучше посещать его в будни, а не в выходные, когда не так людно)

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Ирина
05 мая, 23:13

Здесь уютно и мило) прогуляться и полюбоваться растениями точно можно. Единственное, все эти промо по выставкам всегда выглядят и позиционируются гораздо красивее и занимательнее, чем оказывается по факту, когда приходишь(

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Лёша
28 апреля, 02:41

Слишком много людей, а так кайф

А
Аноним
22 апреля, 02:01

Преккрасное место ,сюда всегда хочется возвращаться.

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Настасия
16 апреля, 17:20

Оазис с вечным летом - хорошо подходит для зимнего досуга, когда уже сильно хочется лета

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Софья
06 апреля, 07:52

Атмосфера ткт и правда есть

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Михаил
3 января 2025, 16:42

Чудесное место со своей атмосферой, и магией спокойствия 🥰

А
Аноним
2 января 2025, 21:42

чудесное место для прогулок

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Пользователь №933698
15 октября 2024, 09:33

В центре Москвы остров красивой природы для уединения и приятной прогулки

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Ольга
4 октября 2024, 16:41

Приятное место для прогулки если вы любите красивые места✨

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Руслан
18 сентября 2024, 02:51

Согласен, там очень круто, и недалеко есть классное заведение Санта Базилия)

А
Аноним
16 сентября 2024, 00:44

Красивое место для прогулок, понравилось )))

И
Илья
3 июля 2024, 16:03

Интересно

А
Аноним
18 мая 2024, 14:26

Очень красивое место 😍 Прекрасный сад, ухоженный, очень советую 🙌🏻

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Альбина
14 марта 2024, 20:11

Прекрасное место в центре Москвы, в шаговой доступности от метро. Самое интересное начинается весной, когда появляются первоцветы. Тогда всё, процесс запущен и его не остановить. В апреле и мае можно ходить туда буквально каждый день. И каждый раз попадать на цветение чего-то нового (: А в оранжереях и зимой есть чем любоваться. Безумным любителям красоты рекомендую брать абонемент.

А
Аноним
15 августа 2023, 01:23

Приятное место, но людно, оооочень много людей в выходные и льготное время

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Лу Меер
20 июля 2023, 19:32

Просто чарующее место

П№
Пользователь №84070
10 июня 2022, 17:01

Очень атмосферное место

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