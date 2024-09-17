Комментарии
Здесь уютно и мило) прогуляться и полюбоваться растениями точно можно. Единственное, все эти промо по выставкам всегда выглядят и позиционируются гораздо красивее и занимательнее, чем оказывается по факту, когда приходишь(
Слишком много людей, а так кайф
Преккрасное место ,сюда всегда хочется возвращаться.
Оазис с вечным летом - хорошо подходит для зимнего досуга, когда уже сильно хочется лета
Атмосфера ткт и правда есть
Чудесное место со своей атмосферой, и магией спокойствия 🥰
чудесное место для прогулок
В центре Москвы остров красивой природы для уединения и приятной прогулки
Приятное место для прогулки если вы любите красивые места✨
Согласен, там очень круто, и недалеко есть классное заведение Санта Базилия)
Красивое место для прогулок, понравилось )))
Интересно
Очень красивое место 😍 Прекрасный сад, ухоженный, очень советую 🙌🏻
Прекрасное место в центре Москвы, в шаговой доступности от метро. Самое интересное начинается весной, когда появляются первоцветы. Тогда всё, процесс запущен и его не остановить. В апреле и мае можно ходить туда буквально каждый день. И каждый раз попадать на цветение чего-то нового (: А в оранжереях и зимой есть чем любоваться. Безумным любителям красоты рекомендую брать абонемент.
Приятное место, но людно, оооочень много людей в выходные и льготное время
Просто чарующее место
Очень атмосферное место
Хорошее место, много цветов и других растений на улице и в крытых оранжереях. Но по площади сад не очень большой, поэтому, наверно, лучше посещать его в будни, а не в выходные, когда не так людно)