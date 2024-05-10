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DANTE Kitchen + Bar

Москва, ул. Кузнецкий Мост, 3, строение 2

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https://dante.moscow/ Гастрономический ресторан на Кузнецком мосту. Заведение получило свое благодаря итальянскому обществу имени Данте Алигьери, которое располагалось в этом здании в начале прошлого века. Здесь порядка 20 авторских блюд от шефа. Блюда современной европейской кухни, завтраки, итальянский пинса, фирменные коктейли и разливное пиво. Режим работы: ВС-ЧТ: 11:00-00:00 ПТ-СБ: 11:00-2:00
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Комментарии

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Kristina
23 ноября 2024, 20:52

кто хочет пойти-поболтать?)

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Марина
23 сентября 2024, 11:21

Вкусно, приятно, не дорого

А
Аноним
28 июля 2024, 01:48

Очень приятное место, на втором этаже у окошка летом- идеально! Вкусные салаты и выбор коктейлей 👌🏼

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Виктория
10 мая 2024, 16:42

Ни разу не была (

А
Аноним
24 февраля 2024, 00:39

Обожаю всей душой, возвращаюсь вновь и вновь, атмосфера, кухня, обслуживание и даже подача счета на 5+

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