Зима-синема: кинопланы на эти выходные

Собрали всё-всё киношное: от вечера саундтреков до лепки под любимый фильм

Что будет в статье:

Киноклубы, уютные сеансы в усадьбе, киноконцерты — чего здесь только нет! Специальные показы новинок проката, просмотры и обсуждения фильмов с экспертами, за вкусным ужином, лепкой или по-английски — выбирай, что тебе ближе в этот уикенд.

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Уфа

Кинопоказ: «Отпуск по обмену» История о двух женщинах, которые на время меняют свои дома и привычный ритм жизни. Это решение запускает цепочку событий, постепенно приводящих их к новым знакомствам, пересмотру с... 19 декабря Аждаха Бесплатно

Пермь

Спецпоказ фильма «Пятый Элемент» Событие для всех, кто любит говорить о кино. В2257 год. Бывший секретный агент Корбен Даллас работает таксистом, ест в одном и том же ресторане и не ждёт перемен от жизни. Всё мен... 19 декабря Комсомольский проспект, 53 350₽

Кемерово

Обложка: freepik.com