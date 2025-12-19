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Зима-синема: кинопланы на эти выходные

Собрали всё-всё киношное: от вечера саундтреков до лепки под любимый фильм

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Казань
  4. - Уфа
  5. - Пермь
  6. - Кемерово

Киноклубы, уютные сеансы в усадьбе, киноконцерты — чего здесь только нет! Специальные показы новинок проката, просмотры и обсуждения фильмов с экспертами, за вкусным ужином, лепкой или по-английски — выбирай, что тебе ближе в этот уикенд. 

Москва

Специальный показ. Умри, моя любовь
Специальный показ. Умри, моя любовь

Рок-н-ролльный психологический триллер от создателей «Субстанции» и продюсера Ма...

до
Центр «Зотов»

от 450₽

по подписке
Киноклуб Quercus: «Однажды в Токио»
Киноклуб Quercus: «Однажды в Токио»

Фильм Сатоси Кона «Однажды в Токио» показывает, что мир не исчерпывается нашими о нём представлениями, и напоминает, что чудеса могут появиться там, где их меньше всего ждут. История трёх бездомных,...

Английский киноклуб с вином: «Дневник Бриджет Джонс» (2001)
Английский киноклуб с вином: «Дневник Бриджет Джонс» (2001)

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм «Дневник Бриджет Дж...

Другое Дело

2000₽

по подписке
Киновечер «Алиса в стране чудес»
Киновечер «Алиса в стране чудес»

Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богат...

Киноужин: «Треугольник печали»
Киноужин: «Треугольник печали»

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Пара мод...

Едва знакомы 5.0

от 4000₽

по подписке
Christmas Party: «Анастасия» + роспись свечей
Christmas Party: «Анастасия» + роспись свечей

Тёплый, сказочный вечер, где ты создашь две тематические свечи, вдохновлённые атмосферой путешествия, памяти и зимнего Петербурга. Тебя ждёт роспись двух свечей: каждая свеча — маленькая история: • «...

Мурашечный рождественский концерт
Мурашечный рождественский концерт

В декабре тёплая панорамная крыша в сердце столицы превращается в уютное рождест...

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

от 3700₽

Санкт-Петербург

Музыка из кино на органе
Музыка из кино на органе

«Музыка из кино на органе» зазвучит ещё более проникновенно и загадочно благодар...

до
Анненкирхе

от 1200₽

по подписке
Кинопоказ «Кудряшка Сью»
Кинопоказ «Кудряшка Сью»

О фильме: Бродягу-афериста Билла Дансера и находящуюся на его попечении сообразительную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его безобидн...

Оркестр при свечах «Симфония Миядзаки»
Оркестр при свечах «Симфония Миядзаки»

В этот вечер в старинном соборе Яани Кирик откроется дверь в миры, которые невоз...

Яани Кирик

от 1300₽

по подписке
Новогодняя вечеринка «Golden 20’s»
Новогодняя вечеринка «Golden 20’s»

Предновогодняя вечеринка «Golden 20’s», вдохновлённая эстетикой ар-деко и атмосферой богемных 1920-х В программе — лекции об искусстве, моде и графике эпохи ар-деко, интеллектуальная викторина, масте...

Кинолепка: «Чарли и шоколадная фабрика»
Кинолепка: «Чарли и шоколадная фабрика»

Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься раб...

Burning Clay, Рыбацкая улица, 2

3900₽

по подписке
Кинолепка: «Реальная любовь»
Кинолепка: «Реальная любовь»

Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напи...

Казань

Арт-показ «Вечность»
Арт-показ «Вечность»

Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. После жизни душам даёт...

Кинотеатр «Мир»

от 450₽

по подписке
Лекция «Внутри "Битвы за битвой"»
Лекция «Внутри "Битвы за битвой"»

Последний фильм Пола Томаса Андерса многим показался странным. Если суммировать негативные отзывы, то получим примерно такую рецензию: почти три часа экшена, погони и революции без очевидного посыла,...

Уфа

Кинопоказ: «Отпуск по обмену»
Кинопоказ: «Отпуск по обмену»

История о двух женщинах, которые на время меняют свои дома и привычный ритм жизни. Это решение запускает цепочку событий, постепенно приводящих их к новым знакомствам, пересмотру с...

Аждаха

Бесплатно

Пермь

Спецпоказ фильма «Пятый Элемент»
Спецпоказ фильма «Пятый Элемент»

Событие для всех, кто любит говорить о кино. В2257 год. Бывший секретный агент Корбен Даллас работает таксистом, ест в одном и том же ресторане и не ждёт перемен от жизни. Всё мен...

Комсомольский проспект, 53

350₽

Кемерово

Пижама-party
Пижама-party

Настолки, расклады таро, горячий чай и какао и просмотр мультфильма «Пиноккио» —...

Комната, Советский проспект, 2/8, вход A, 3 этаж, оф.318

300₽

СДВГ-кинотеатр: «Реальная любовь»
СДВГ-кинотеатр: «Реальная любовь»

Смотри фильм и одновременно занимайся рукоделием. Что будет? — Смотришь «Реальн...

Творческая мастерская «Ковёр»

от 1800₽

Обложка: freepik.com

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Казань
  4. Уфа
  5. Пермь
  6. Кемерово

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