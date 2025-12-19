Зима-синема: кинопланы на эти выходные

Киноклубы, уютные сеансы в усадьбе, киноконцерты — чего здесь только нет! Специальные показы новинок проката, просмотры и обсуждения фильмов с экспертами, за вкусным ужином, лепкой или по-английски — выбирай, что тебе ближе в этот уикенд.
Москва
Рок-н-ролльный психологический триллер от создателей «Субстанции» и продюсера Ма...
от 450₽
Фильм Сатоси Кона «Однажды в Токио» показывает, что мир не исчерпывается нашими о нём представлениями, и напоминает, что чудеса могут появиться там, где их меньше всего ждут. История трёх бездомных,...
Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм «Дневник Бриджет Дж...
2000₽
Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богат...
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Пара мод...
от 4000₽
Тёплый, сказочный вечер, где ты создашь две тематические свечи, вдохновлённые атмосферой путешествия, памяти и зимнего Петербурга. Тебя ждёт роспись двух свечей: каждая свеча — маленькая история: • «...
В декабре тёплая панорамная крыша в сердце столицы превращается в уютное рождест...
от 3700₽
Санкт-Петербург
«Музыка из кино на органе» зазвучит ещё более проникновенно и загадочно благодар...
от 1200₽
О фильме: Бродягу-афериста Билла Дансера и находящуюся на его попечении сообразительную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его безобидн...
В этот вечер в старинном соборе Яани Кирик откроется дверь в миры, которые невоз...
от 1300₽
Предновогодняя вечеринка «Golden 20’s», вдохновлённая эстетикой ар-деко и атмосферой богемных 1920-х В программе — лекции об искусстве, моде и графике эпохи ар-деко, интеллектуальная викторина, масте...
Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься раб...
3900₽
Казань
Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. После жизни душам даёт...
от 450₽
Уфа
История о двух женщинах, которые на время меняют свои дома и привычный ритм жизни. Это решение запускает цепочку событий, постепенно приводящих их к новым знакомствам, пересмотру с...
Бесплатно
Пермь
Событие для всех, кто любит говорить о кино. В2257 год. Бывший секретный агент Корбен Даллас работает таксистом, ест в одном и том же ресторане и не ждёт перемен от жизни. Всё мен...
350₽
Кемерово
Настолки, расклады таро, горячий чай и какао и просмотр мультфильма «Пиноккио» —...
300₽
Смотри фильм и одновременно занимайся рукоделием. Что будет? — Смотришь «Реальн...
от 1800₽
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