Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров, среди которых можно встретить русского бизнесмена, британских производителей оружия и гения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока всё идёт своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, а жена русского бизнесмена ведет себя странно. Но вскоре произойдёт неожиданное событие, которое перевернёт заведённый порядок и заставит некоторых переосмыслить своё место и значимость. В меню: окачча с пузырьками, камамбер, персик морская лазанья: лосось, шпинат, пармезан золотая Павлова с кремом из маскарпоне и пюре из сезонных ягод Из напитков: бокал белого или красного, б/а домашний лимонад, гречишный чай