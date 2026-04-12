Киноужин: «Треугольник печали»
Большой Козловский переулок, 13/17
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров, среди которых можно встретить русского бизнесмена, британских производителей оружия и гения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока всё идёт своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, а жена русского бизнесмена ведет себя странно. Но вскоре произойдёт неожиданное событие, которое перевернёт заведённый порядок и заставит некоторых переосмыслить своё место и значимость. В меню: окачча с пузырьками, камамбер, персик морская лазанья: лосось, шпинат, пармезан золотая Павлова с кремом из маскарпоне и пюре из сезонных ягод Из напитков: бокал белого или красного, б/а домашний лимонад, гречишный чай
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи