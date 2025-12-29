В декабре тёплая панорамная крыша в сердце столицы превращается в уютное рождественское гнёздышко над городом. Здесь звучат песни, под которые Кевин из «Один дома» украшал ёлку, герои «Реальной любви» признавались в чувствах, а Ипполит грустил на заснеженной улице. Оркестр SVETunderground и певица Елена Андреева создают живую саундтрек-вселенную, где «Jingle Bells» встречается с «Тремя белыми конями», а «Last Christmas» — с «Иронией судьбы». Каждый трек — сцена, каждая мелодия — эмоция. От лёгкого свинга до русской лирики, от смеха до тишины со свечами в руках. В какой-то миг музыка словно сходит со сцены, остаётся одно большое дыхание, один мотив, в котором каждый узнаёт себя… Но пока тсс… Это сюрприз, ещё одно маленькое новогоднее чудо!