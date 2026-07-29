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Оркестр при свечах «Симфония Миядзаки»

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Стендап
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

В этот вечер в соборе Петрикирхе откроется дверь в миры, которые невозможно увидеть глазами — только сердцем. Оркестр «Резонанс» представит концерт «Симфония Миядзаки» — путешествие по культовым фильмам легендарной студии Ghibli и композитора Джо Хисаиси. Под куполом собора, среди мерцания сотен свечей ты окажешься внутри музыки. Там где живут «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и другие работы знаменитого Хаяо Миядзаки. Тебя ждёт путешествие сквозь туманы, ветра и встреча с невероятными существами японской культуры. Культовые сцены из любимых произведений режиссёра будут спроецированы на старинные стены собора. «Симфония Миядзаки» — это концерт, где музыка обнимает и успокаивает. Где герои любимых мультфильмов встречаются с мерцанием свечей старинной церкви и возвращают в то место внутри нас, где мы снова становимся детьми. В мир, где мечты громче слов.

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