В этот вечер в соборе Петрикирхе откроется дверь в миры, которые невозможно увидеть глазами — только сердцем. Оркестр «Резонанс» представит концерт «Симфония Миядзаки» — путешествие по культовым фильмам легендарной студии Ghibli и композитора Джо Хисаиси. Под куполом собора, среди мерцания сотен свечей ты окажешься внутри музыки. Там где живут «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и другие работы знаменитого Хаяо Миядзаки. Тебя ждёт путешествие сквозь туманы, ветра и встреча с невероятными существами японской культуры. Культовые сцены из любимых произведений режиссёра будут спроецированы на старинные стены собора. «Симфония Миядзаки» — это концерт, где музыка обнимает и успокаивает. Где герои любимых мультфильмов встречаются с мерцанием свечей старинной церкви и возвращают в то место внутри нас, где мы снова становимся детьми. В мир, где мечты громче слов.