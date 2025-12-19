Арт-показ «Вечность»
улица Достоевского, 30
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Про событие
Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. После жизни душам даётся одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попав на тот свет, Джоан сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь.
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