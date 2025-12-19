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Арт-показ «Вечность»

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. После жизни душам даётся одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попав на тот свет, Джоан сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь.

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