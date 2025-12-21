Тёплый, сказочный вечер, где ты создашь две тематические свечи, вдохновлённые атмосферой путешествия, памяти и зимнего Петербурга. Тебя ждёт роспись двух свечей: каждая свеча — маленькая история: • «Путешествие в прошлое» • «Где же ты?» • «Зимний Петербург» Украсишь узорами, золотыми акцентами, зимними орнаментами — как кадры из мультфильма. На фоне — фрагменты и музыка из «Анастасии». Тот самый саундтрек, который мгновенно переносит в атмосферу сказки. Угощения: • Ванильное печенье «как из дворцовой кухни» • Печенье с предсказаниями — нежные маленькие послания, которые выберут тебя • Тёплый напиток на выбор: какао / чай / капучино