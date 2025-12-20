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Новогодняя вечеринка «Golden 20’s»

Шведский переулок, д. 2, 2 подъезд, 1 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Игры
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Предновогодняя вечеринка «Golden 20’s», вдохновлённая эстетикой ар-деко и атмосферой богемных 1920-х В программе — лекции об искусстве, моде и графике эпохи ар-деко, интеллектуальная викторина, мастер-классы по линогравюре и печати фотографий, новогодняя почта и показ немого кино с живым музыкальным сопровождением

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