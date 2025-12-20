Предновогодняя вечеринка «Golden 20’s», вдохновлённая эстетикой ар-деко и атмосферой богемных 1920-х В программе — лекции об искусстве, моде и графике эпохи ар-деко, интеллектуальная викторина, мастер-классы по линогравюре и печати фотографий, новогодняя почта и показ немого кино с живым музыкальным сопровождением