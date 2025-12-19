Кинопоказ «Кудряшка Сью»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Бродягу-афериста Билла Дансера и находящуюся на его попечении сообразительную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его безобидное мошенничество приводит их из ночлежки для бездомных в роскошный особняк. Они инсценируют попадание Билла под колеса машины, за рулем которой была богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает его и Сью пожить временно у неё дома... Бронирование в ТГ
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