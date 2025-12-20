Фильм Сатоси Кона «Однажды в Токио» показывает, что мир не исчерпывается нашими о нём представлениями, и напоминает, что чудеса могут появиться там, где их меньше всего ждут. История трёх бездомных, случайно нашедших новорождённого ребёнка, превращает городскую свалку в пространство надежды. Картина показывает, как легко пропустить то, что способно изменить взгляд на мир, и как люди на обочине оказываются источниками света и человечности. На встрече обсудиim мотив рождающегося чуда, тему любви в пустынном мегаполисе и то, почему граница необычного проходит так близко. Спикер: Елена Бояршинова – философ, преподаватель философии, 2014 году закончила аспирантуру философского факультета МГУ, по специализации эстетика. Формат: обсуждение фильма и философская беседа. Рекомендуется посмотреть фильм заранее.