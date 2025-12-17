Специальный показ. Умри, моя любовь
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Рок-н-ролльный психологический триллер от создателей «Субстанции» и продюсера Мартина Скорсезе, с голливудскими суперзвёздами Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку. Продолжительность 118 мин. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.
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