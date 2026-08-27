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Кино-винный клуб: «Великая красота»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Фильм о Риме, где роскошные дворцы, бесконечные вечеринки и красивые люди скрывают одиночество, усталость и поиски смысла. В дополнение к показу шеф-сомелье Сева Абрамов подобрал три вина, каждое из которых рифмуется с разными из сторонами мира главного героя, Джепа Гамбарделлы. Рим в фильме одновременно ослепительно прекрасен и совершенно пуст. Джеп проживает жизнь среди вечеринок, искусства и людей, которые умеют наслаждаться каждым мгновением, но не могут его сохранить. Эту идею продолжают в винном спешле: Alchimia Cantina Urbana «Quarto Vuoto» — живое и минеральное Треббьяно, Quarto Vuoto — «пустая четверть», недостающая часть, которая остается после вечеринок, Рима и великой красоты. Il Moralizzatore «Vespaio» — лёгкое, энергичное игристое из Венето, вино для самой бесконечной римской вечеринки. Mont de Marie «Anatheme» — глубокое и немного дикое красное, память и поиск чего-то настоящего за фасадом красоты. Перед показом креативный директор «Публики» Маша Макарова представит фильм и расскажет, почему для Соррентино посвящает фильмы красоте, но красота в них — не самое главное, а шеф-сомелье Сева Абрамов расскажет о винном спешле. Сбор гостей — в 19:30, в 20:00 начнётся показ фильма. Вино не входит в стоимость билета — не хотят вынуждать никого пить, если не хочется.

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