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Лекция «Внутри "Битвы за битвой"»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Последний фильм Пола Томаса Андерса многим показался странным. Если суммировать негативные отзывы, то получим примерно такую рецензию: почти три часа экшена, погони и революции без очевидного посыла, глубоких героев и внятной драмы. Однако многие пророчат фильму Оскар и уверяют нас в шедевральности. Почему впечатления так противоречивы? Как смотреть этот фильм? И, главное, стоит ли его смотреть нам, далеким от американской повестки зрителям? Спикер: Самсон Либерман — кандидат философских наук, доцент КФУ, автор тг-канала «Локус».

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