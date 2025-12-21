Последний фильм Пола Томаса Андерса многим показался странным. Если суммировать негативные отзывы, то получим примерно такую рецензию: почти три часа экшена, погони и революции без очевидного посыла, глубоких героев и внятной драмы. Однако многие пророчат фильму Оскар и уверяют нас в шедевральности. Почему впечатления так противоречивы? Как смотреть этот фильм? И, главное, стоит ли его смотреть нам, далеким от американской повестки зрителям? Спикер: Самсон Либерман — кандидат философских наук, доцент КФУ, автор тг-канала «Локус».