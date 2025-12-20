Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Какие чудеса ждут тебя на фабрике Вилли Вонки? Только представь: травяные луга из сладкого мятного сахара в Шоколадной Комнате... Можно проплыть по Шоколадной реке на розовой сахарной лодке... Или поставить эксперименты в Комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают... Понаблюдать за дрессированными белками в Ореховой Комнате или отправиться в стеклянном лифте в Телевизионную Комнату. Ты найдёшь слишком много смешного, чуть таинственного и настолько захватывающего в этом путешествии, что оно станет настолько же приятным и сладким для тебя, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки.