СДВГ-кинотеатр: «Реальная любовь»
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 2000₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Смотри фильм и одновременно занимайся рукоделием. Что будет? — Смотришь «Реальную любовь» — культовый британский рождественский ромком — Создаёшь символ наступающего года из папье-маше под руководством художника, чьё творчество в Кузбассе все больше набирает обороты — Армана Симоняна — Забираешь с собой свою уникальную игрушку из папье-маше — она станет твоим личным талисманом на весь следующий год — Угощайся горячим какао с маршмеллоу, вкусным чаем и новогодним печеньем. Как устроен процесс? В начале ты получишь набор материалов, Арман всё покажет и объяснит. У каждого будет шпаргалка с этапами работы, чтобы не потеряться в процессе. Дальше — погружаешься в кино и создаёшь свои игрушки в комфортном ритме. Сколько стоит? — Билет без репоста — 2000 руб. — Билет с репостом — 1800 руб. Пост: https://t.me/kinoclubkem/89
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