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От Хогвартса до викингов: где и во что поиграть на этой неделе

Квесты, настолки, психологические и даже средневековые игры! Рассказываем, где в эти выходные раздают роли и погружают в другие миры.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новосибирск
  6. - Нижний Новгород

Для тех, кому просто необходимо вырваться из рутины и сделать что-то эдакое, мы нашли настоящие сокровища: от квестов для интеллектуалов, где пригодится не только смекалка, но и знание литературы, до «Мафии» в антураже Хогвартса. 

Еще есть вариант примерить на себя роль отважного рыцаря или сурового викинга. Можно ограничиться хорошим юмором и отличной компанией (комики ждут тебя), а можно блеснуть эрудицией в музыкальном шоу. Так что готовься к выходным, которые запомнятся надолго. 

Москва

Городской квест с ведущим по мотивам «Мастер и Маргарита»
Городской квест с ведущим по мотивам «Мастер и Маргарита»

Событие, где ты и историю подучишь, и время весело и интересно проведёшь. Это ин...

до
Триумфальная площадь, 1-я Брестская улица, возле качелей

4500₽

Идущий сквозь время: квест по галерее для двоих
Идущий сквозь время: квест по галерее для двоих

Этот квест — не просто прогулка по музею, а маленькое путешествие для двоих. В з...

до
Галерея искусства стран Европы и Америки

1350₽

по подписке
«Мафия» в Хогвартсе
«Мафия» в Хогвартсе

Погрузись в мир тайн, интриг и острых ощущений — где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию. Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачив...

Лиловый лабиринт
Лиловый лабиринт

Персональное путешествие-мечта вглубь себя. «Лиловый лабиринт» символизирует т...

до
Ананда Лока, ул. Ботаническая, д.33В стр.1 помещение 66

11999₽

Санкт-Петербург

Трансформационная игра «Лила»
Трансформационная игра «Лила»

Путешествие к себе через древнюю игру самопознания. Тебя ждёт погружение, котор...

до
Явь

1700₽

по подписке
Мафия в душевном баре
Мафия в душевном баре

Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе предстоит стать частью команды мирных жителей или мафии, прокачать свои навыки в общении, умении убеждать и слушать других. ...

Игра «Психологический блиц»
Игра «Психологический блиц»

Приходи на пару часов отвлечься от городской суеты, загруженности и рабочих план...

Баланс Белого

600₽

по подписке
Недушный нетворкинг
Недушный нетворкинг

Здесь говорят «нет»: — дежурным улыбкам, — бессмысленным взаимным подпискам, — типичным программам. А что же тогда тебя ждёт: — знакомства через драйвовые активности, после которых тебя точно запомн...

Беспечный Гоблин
Беспечный Гоблин

Год на перевале начинается мрачно. Какие-то детективные истории, смертоубийства ...

Гоблинский пуншъ

4000₽

по подписке
Коммуникативная игра «Sex Drive Rock-n-Roll»
Коммуникативная игра «Sex Drive Rock-n-Roll»

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/tomastulova Никаких скучных лекций, только драйв и положительные эмоции. Зарядись позитивом и всплеском адреналина, ...

Екатеринбург

«Бункер» с Комиками
«Бункер» с Комиками

Вечер юмора и настольных игр, где ты и комики сыграете в настольную игру «Бункер...

GrouseHall

400₽

«Мафия» с комиками
«Мафия» с комиками

Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный сте...

GrouseHall

600₽

Казань

Новосибирск

Слушай сюда!
Слушай сюда!

Шоу по мотивам «Угадай мелодию» и уже полюбившемся всем «Музыкальном лото», но с...

Руинпаб Типография

от 800₽

Сны Веры Павловны: кукольные мистерии для взрослых
Сны Веры Павловны: кукольные мистерии для взрослых

Игровой спектакль и уникальный авторский проект Анастасии Войницкой, однажды род...

Центр культуры и отдыха «Победа»

1000₽

Нижний Новгород

Тур по барам Нижнего Новгорода
Тур по барам Нижнего Новгорода

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) - иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник...

до
Рюмочная у Строганова, Нижне-Волжская набережная, 20

от 1999₽

Куда идёте?

Фото обложки: t.me/wizardvsgoblins

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новосибирск
  6. Нижний Новгород

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