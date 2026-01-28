От Хогвартса до викингов: где и во что поиграть на этой неделе

Для тех, кому просто необходимо вырваться из рутины и сделать что-то эдакое, мы нашли настоящие сокровища: от квестов для интеллектуалов, где пригодится не только смекалка, но и знание литературы, до «Мафии» в антураже Хогвартса.
Еще есть вариант примерить на себя роль отважного рыцаря или сурового викинга. Можно ограничиться хорошим юмором и отличной компанией (комики ждут тебя), а можно блеснуть эрудицией в музыкальном шоу. Так что готовься к выходным, которые запомнятся надолго.
Москва
Событие, где ты и историю подучишь, и время весело и интересно проведёшь. Это ин...
4500₽
Этот квест — не просто прогулка по музею, а маленькое путешествие для двоих. В з...
1350₽
Погрузись в мир тайн, интриг и острых ощущений — где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию. Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачив...
Персональное путешествие-мечта вглубь себя. «Лиловый лабиринт» символизирует т...
11999₽
Санкт-Петербург
Путешествие к себе через древнюю игру самопознания. Тебя ждёт погружение, котор...
1700₽
Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе предстоит стать частью команды мирных жителей или мафии, прокачать свои навыки в общении, умении убеждать и слушать других. ...
Приходи на пару часов отвлечься от городской суеты, загруженности и рабочих план...
600₽
Здесь говорят «нет»: — дежурным улыбкам, — бессмысленным взаимным подпискам, — типичным программам. А что же тогда тебя ждёт: — знакомства через драйвовые активности, после которых тебя точно запомн...
Год на перевале начинается мрачно. Какие-то детективные истории, смертоубийства ...
4000₽
Екатеринбург
Вечер юмора и настольных игр, где ты и комики сыграете в настольную игру «Бункер...
400₽
Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный сте...
600₽
Казань
Новосибирск
Шоу по мотивам «Угадай мелодию» и уже полюбившемся всем «Музыкальном лото», но с...
от 800₽
Игровой спектакль и уникальный авторский проект Анастасии Войницкой, однажды род...
1000₽
Нижний Новгород
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) - иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник...
от 1999₽
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