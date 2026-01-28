От Хогвартса до викингов: где и во что поиграть на этой неделе

Квесты, настолки, психологические и даже средневековые игры! Рассказываем, где в эти выходные раздают роли и погружают в другие миры.

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Для тех, кому просто необходимо вырваться из рутины и сделать что-то эдакое, мы нашли настоящие сокровища: от квестов для интеллектуалов, где пригодится не только смекалка, но и знание литературы, до «Мафии» в антураже Хогвартса.

Еще есть вариант примерить на себя роль отважного рыцаря или сурового викинга. Можно ограничиться хорошим юмором и отличной компанией (комики ждут тебя), а можно блеснуть эрудицией в музыкальном шоу. Так что готовься к выходным, которые запомнятся надолго.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

«Бункер» с Комиками Вечер юмора и настольных игр, где ты и комики сыграете в настольную игру «Бункер... 28 января GrouseHall 400₽ «Мафия» с комиками Шоу, где зрители играют в классическую игру «Мафия», а ведущий — это опытный сте... 31 января GrouseHall 600₽

Казань

Новосибирск

Нижний Новгород

Тур по барам Нижнего Новгорода Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) - иммерсивный формат, в котором ты не пассивный слушатель, а активный участник... до 28 февраля 2026 Рюмочная у Строганова, Нижне-Волжская набережная, 20 от 1999₽

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Фото обложки: t.me/wizardvsgoblins