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Мастер-класс по Средневековым играм

улица Туфана Миннуллина, 14/56

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 6+
Игры
Необычное

Про событие

Мастер-класс, на котором ты познакомишься с настоящими настольными играми Средневековья. Забудь о скучном вечере — ты научишься играть так, как развлекались рыцари, купцы и викинги. 4 Аутентичные Игры: ты освоишь правила и стратегии исторических игр, каждая из которых развивает разные навыки. — Дальдоза: Динамичная битва на корабле! Ловкость + стратегия. — Хнефатафл: Древняя скандинавская игра! Тактика и логика (предок шахмат) — Лиса и Гуси: Захватывающая стратегия для двоих! Кто кого перехитрит? — Домик Счастья: Немецкая игра XIV века! Развивает финансовую смекалку (и немного азарта!)

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