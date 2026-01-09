Мастер-класс, на котором ты познакомишься с настоящими настольными играми Средневековья. Забудь о скучном вечере — ты научишься играть так, как развлекались рыцари, купцы и викинги. 4 Аутентичные Игры: ты освоишь правила и стратегии исторических игр, каждая из которых развивает разные навыки. — Дальдоза: Динамичная битва на корабле! Ловкость + стратегия. — Хнефатафл: Древняя скандинавская игра! Тактика и логика (предок шахмат) — Лиса и Гуси: Захватывающая стратегия для двоих! Кто кого перехитрит? — Домик Счастья: Немецкая игра XIV века! Развивает финансовую смекалку (и немного азарта!)