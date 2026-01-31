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Сны Веры Павловны: кукольные мистерии для взрослых

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Игры
Спектакли
Необычное

Про событие

Игровой спектакль и уникальный авторский проект Анастасии Войницкой, однажды родившийся в Петербурге. Это не просто игра — это спектакль в формате свободного взаимодействия между участниками, практика, приглашающая к глубокому исследованию своего внутреннего мира в удивительной сопричастности, а также путешествие к самому себе и собственной целостности. На игре участников будет сопровождать опытный психолог Лариса Уварова. По завершении мероприятия участники получат персонализированную обратную связь, основанную на наблюдениях и результатах игры, которая поможет глубже понять свои реакции и сделать полезные выводы. Продолжительность мероприятия — 2 часа. Билет включает посещение выставки.

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