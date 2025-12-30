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Городской квест с ведущим по мотивам «Мастер и Маргарита»

Триумфальная площадь, 1-я Брестская улица, возле качелей

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Игры
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Событие, где ты и историю подучишь, и время весело и интересно проведёшь. Это индивидуальная программа, ведущий проведёт её только для тебя и твоего близкого человека. В 1928 г. молодой литератор Михаил Афанасьевич Булгаков начинает работу над своим вторым романом, в черновиках названном сначала «Копыто инженера», затем — «Чёрный маг». Именно это произведение Булгаков будет писать до самой смерти, именно его опубликует под заголовком «Мастер и Маргарита», и именно это произведение станет предметом его веры… Но как в консервативной советской Москве могло просто появиться такое произведение как «Мастер и Маргарита» — полное мистики и библейских отсылок? Признавая роман чуть ли не лучшим произведением русской литературы XX века, критики до сих пор спорят, что же это: искусно написанная автобиография с реалиями московской жизни 1930-хх гг., или плод увлечения автора морфинизмом? Попробуешь справиться с решением этой загадки на городском квесте «Мастер и Маргарита». Как проходит мероприятие: Организатор будет ждать тебя на старте — он расскажет небольшую предысторию, вручит карту и твоё первое задание. Участники будут продвигаться по маршруту самостоятельно, но организатор будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: — театр Варьете, ныне театр Сатиры — дом с двумя нехорошими квартирами — Патриаршие пруды — Спиридоновку, по которой убегала преступная шайка — дом Грибоедова, где, по версии Булгакова, располагался Массолит Нужно ли знать историю? Нет, тебя не проверяют на знание истории — тебя знакомят с ней. Стоимость указана за билет на двух взрослых.

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