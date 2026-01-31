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Лиловый лабиринт

Ананда Лока, ул. Ботаническая, д.33В стр.1 помещение 66

Начало:

Завершение:

11999₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Персональное путешествие-мечта вглубь себя. «Лиловый лабиринт» символизирует тайные уголки внутреннего мира, где хранятся нераскрытые ресурсы: радость, любовь, потенциал для перемен. Ты встречаешься с тем, что давно ждало своего часа — твоими скрытыми возможностями и забытыми мечтами. Экскурсия проводится в легкой игровой форме по методике «Лила» Александра Филатова.

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