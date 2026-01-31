Персональное путешествие-мечта вглубь себя. «Лиловый лабиринт» символизирует тайные уголки внутреннего мира, где хранятся нераскрытые ресурсы: радость, любовь, потенциал для перемен. Ты встречаешься с тем, что давно ждало своего часа — твоими скрытыми возможностями и забытыми мечтами. Экскурсия проводится в легкой игровой форме по методике «Лила» Александра Филатова.