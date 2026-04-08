От импрессионизма до авангарда в Пушкинском музее. Ламповая экскурсия с гидом

Эта экскурсия для тех, кто хочет научиться подмечать характерные детали, понимать символы, характер мазка и настроение цвета на картинах мастеров 19–20 веков. Отправишься в Галерею при Пушкинском музе...