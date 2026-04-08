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Галерея искусства стран Европы и Америки

Москва, улица Волхонка, 14с6

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https://pushkinmuseum.art/ Основу постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков составляют шедевры французского импрессионизма, постимпрессионизма и авангардных течений начала XX столетия из коллекций московских собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова. Это всемирно известные произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо. Здесь также представлены живопись и скульптура романтизма, реализма, академизма, искусство символизма, абстракционизма и других художественных направлений XX века. Обширная экспозиция располагается в залах второго и третьего этажей перестроенного флигеля бывшей усадьбы князей Голицыных XVII–XIX веков. В залах первого этажа проходят временные выставки. Режим работы: Понедельник — выходной Вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье: 10:00-20:00 Пятница: 11:00-21:00
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Комментарии

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Ирина
14 января 2025, 16:57

Обожаю это место Очень приятно прийти на последний сеанс и расслабиться, рассматривая шикарную коллекцию

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