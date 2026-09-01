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От импрессионизма до авангарда в Пушкинском музее. Ламповая экскурсия с гидом

Галерея искусства стран Европы и Америки
улица Волхонка, 14с6

Начало:

Завершение:

3700₽
Возраст 16+

Про событие

Эта экскурсия для тех, кто хочет научиться подмечать характерные детали, понимать символы, характер мазка и настроение цвета на картинах мастеров 19–20 веков. Отправишься в Галерею при Пушкинском музее. Вместе с художниками пустишься на поиски новых форм, оценишь смелые эксперименты авангарда и отдалишься от реальности в мир снов и символов. Что тебя ожидает: В центре внимания — 11 ключевых художников европейского искусства: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Анри Руссо, Василий Кандинский, Марк Шагал. Ты узнаешь: — почему Дега снова и снова обращался к теме балета; — какие события повлияли на формирование голубого периода Пикассо; — в чём различие между импрессионизмом и фовизмом; — почему пуантилисты создавали изображения с помощью точек; — зачем Моне писал один и тот же мотив при разном освещении; — почему Шагал начал изображать мир как пространство сна; — что такое синестезия и как она связана с живописью Кандинского; — какую работу Ван Гог завершил незадолго до своей смерти. Организационные детали: Билеты в музей включены в стоимость. С тобой будет один из гидов команды. Место встречи: Начало экскурсии у станции метро «Кропоткинская». Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты.

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