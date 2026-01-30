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Беспечный Гоблин

Гоблинский пуншъ
ул. Гороховая 34

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Год на перевале начинается мрачно. Какие-то детективные истории, смертоубийства и сплошные заговоры (словно здесь бывает иначе?). Правда ли лунные волки нагло замочили гоблина, или их подставила некая третья сторона? Помоги разобраться, черт возьми! 30 января оплот всех негодников «Гоблинский Пунш» в коллаборации с крутейшими DiceHead устроят нечто невразумительное. Опытные мастера, внезапные сюжетные повороты и эпичные сражения. На одну ночь окружающее пространство погрузится в фэнтези мир полный коварства, интриг, боли и страданий. Это будет просто легендарно. Неважно, опытный ты игрок или только собираешься помочь лунным балагурам защитить свою честь — здесь рады всем. Что входит в билет? — три напитка на выбор (коктейль\пиво\безалкогольное); — два перекуса (закусочный фуршет, чтобы познакомиться и ещё всякое вкусное); — пять приключенцев за столом + опытнейший гейммастер от DiceHead. Приобрести билет можно в таверне за наличные. Количество билетов ограничено.

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