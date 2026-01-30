Недушный нетворкинг
Гороховая улица, 47
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Здесь говорят «нет»: — дежурным улыбкам, — бессмысленным взаимным подпискам, — типичным программам. А что же тогда тебя ждёт: — знакомства через драйвовые активности, после которых тебя точно запомнят, а не скучный обмен визитками. — прямая коммуникация с теми, с кем действительно хочется делать проекты. — чёткий разговор без воды на тему: как делать свои ивенты и продавать в ТГ. — розыгрыш призов от организаторов. — неформальный движ за чашкой вкусного, элитного чая, где и рождаются главные коллабы и партнерства. Организаторы: Люба Боричевская — продюсер, который знает всё об эффективных продажах в ТГ. Тома Стулова — организатор ивентов, мастер создавать пространство, где люди открываются и находят общий язык Билет: 1000р, в день мероприятия — 1500р Вопросы: https://t.me/tomastulova
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