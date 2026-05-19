Этот квест — не просто прогулка по музею, а маленькое путешествие для двоих. В залах, где оживают полотна, вдвоём будете искать картину, за которой скрывается целый мир. Придётся смотреть внимательнее, чувствовать глубже, ловить намёки и обрывки историй. Каждая подсказка — шаг навстречу друг другу, каждый зал — новый уровень близости. Это история о внимании — к деталям, к красоте, к человеку рядом. Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, тебе понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты организатор отправит доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжется с тобой для разъяснения всех деталей. Что тебя ожидает? Более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов. Ты познакомишься с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн — и не только. Отправишься в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. Что ты узнаешь: Почему Дега всю жизнь рисовал балерин? После чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»? Что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма? Почему пуантилистам понадобилось рисовать точками? Зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова? Почему Шагал начал изображать сны наяву? Какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти? Кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета Квест не требует предварительных знаний — он создан, чтобы познакомить тебя с искусством легко, живо и с удовольствием. Квест не привязан ко времени, его можно пройти, когда удобно, в часы работы музея. Дополнительно оплачиваются выходные билеты: по будням взрослые — 500р., по выходным — 700р. Пройденный квест нельзя начать заново, но если не успеваешь пройти его целиком, сможешь вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.