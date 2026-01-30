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Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 6400₽
Возраст 16+
Игры
Необычное
Еда

Про событие

Шоу по мотивам «Угадай мелодию» и уже полюбившемся всем «Музыкальном лото», но с авторскими заданиями: песни, перепетые нейросетью, 8-битные хиты, гифки с зашифрованными строчками, отзеркаленные песни и другие усложнения. Условия: В команде должно быть от 2 участников. Если будут желающие, которые могут прийти только как самостоятельные игроки, не собрав свою команду, организаторы сформируют сборную команду, объединив всех одиночных участников за одним столом.

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