Шоу по мотивам «Угадай мелодию» и уже полюбившемся всем «Музыкальном лото», но с авторскими заданиями: песни, перепетые нейросетью, 8-битные хиты, гифки с зашифрованными строчками, отзеркаленные песни и другие усложнения. Условия: В команде должно быть от 2 участников. Если будут желающие, которые могут прийти только как самостоятельные игроки, не собрав свою команду, организаторы сформируют сборную команду, объединив всех одиночных участников за одним столом.