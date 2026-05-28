Дайджест событий на выходные

Часики тикают в сторону отдыха, а мы уже придумали, куда можно махнуть, чтобы душа развернулась. Смотрим, вдохновляемся и отрываемся на полную — чтоб в понедельник было что вспоминать с хитрой улыбкой.
Настроение: не определено
Здесь можно посмеяться, посниматься и просто открыть что-то новое для себя!
Ты слепишь и распишешь за 1 занятие тарелку в русском стиле. А какой она будет, ...
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Концерт актуального среза независимой музыкальной сцены Петербурга. Событие для ...
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Давай отправимся в викторианский Лондон — только не в тот, что с каретами и крин...
от 1500₽
Практическое занятие для тех, кто хочет попробовать себя в кино, актёрском масте...
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Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берёт истории людей из зала, и, благод...
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Как можно провести необычное свидание? Например, можно отправиться в 90-минутное...
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Лубок — вид фольклорного народного творчества, отличающийся простотой и доступно...
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Вот это драма...
Смотрим на искусство, узнаём маленькие секреты царской семьи и драматично отдыхаем в театре.
Международный проект Ильи Федотова-Фёдорова. В экспозицию войдут скульптуры и ж...
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Название выставки отсылает к одноимённой работе Эрика Берна, в которой рассматри...
300₽
Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варя...
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Муж уезжает в город работать. Жена остаётся на даче на всё лето. Вокруг соседи, ...
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Когда уходит что-то дорогое, остаётся вопрос: как жить дальше? «Утка, смерть и ...
от 1000₽
Ночной движ
Вечеринки для тех, кто уже готов начать встречать рассвет возле бара. Хорошая музыка, хорошие люди вокруг: больше ничего для счастья и не надо.
Можно взять всё от короткого лета в Петербурге и забойкотировать душные танцполы...
2890₽
Масштабный фестиваль, больше 20 групп и артистов, сцена на улице, сцена на веран...
от 200₽
Музыкальное путешествие от фестиваля атмосферной электроники на крыше Питера. С ...
от 1500₽
Тунц-тунц, колбасёры…Проснись и следуй за белым кроликом за пределы матрицы… Кол...
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Серия вечеринок с бесплатным безлимитным баром под открытым небом. Слушаешь луч...
1500₽
Когда мир забывает, кто он есть — рождаются ритуалы. Люди перестали чувствовать...
от 1200₽
«Морская» — вечеринка вечеринок у самого синего моря. На 9 сценах по полной раз...
от 2200₽
А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!