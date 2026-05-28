Дайджест событий на выходные

Ну что, Питер, отдохнём?

Что будет в статье:

Часики тикают в сторону отдыха, а мы уже придумали, куда можно махнуть, чтобы душа развернулась. Смотрим, вдохновляемся и отрываемся на полную — чтоб в понедельник было что вспоминать с хитрой улыбкой.

Настроение: не определено

Здесь можно посмеяться, посниматься и просто открыть что-то новое для себя!

У-ля-ля выходной

Лёгкие и простые способы устроить второй половинке хороший выходной.

Вот это драма...

Смотрим на искусство, узнаём маленькие секреты царской семьи и драматично отдыхаем в театре.

Ночной движ

Вечеринки для тех, кто уже готов начать встречать рассвет возле бара. Хорошая музыка, хорошие люди вокруг: больше ничего для счастья и не надо.

А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!