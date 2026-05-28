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Дайджест событий на выходные

Ну что, Питер, отдохнём?

Что будет в статье:

  1. - Настроение: не определено 
  2. - У-ля-ля выходной
  3. - Вот это драма...
  4. - Ночной движ

Часики тикают в сторону отдыха, а мы уже придумали, куда можно махнуть, чтобы душа развернулась. Смотрим, вдохновляемся и отрываемся на полную — чтоб в понедельник было что вспоминать с хитрой улыбкой.

Настроение: не определено 

Здесь можно посмеяться, посниматься и просто открыть что-то новое для себя! 

Тарелка в русском стиле
Тарелка в русском стиле

Ты слепишь и распишешь за 1 занятие тарелку в русском стиле. А какой она будет, ...

до
Пространство Artista + Ceramista

3200₽

Хрупкие горы
Хрупкие горы

Концерт актуального среза независимой музыкальной сцены Петербурга. Событие для ...

Центр Современного Искусства им. Сергея Курехина

500₽

Рождение настоящего преступления: миф о Джеке-Потрошителе
Рождение настоящего преступления: миф о Джеке-Потрошителе

Давай отправимся в викторианский Лондон — только не в тот, что с каретами и крин...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 1500₽

Кино-пробный урок
Кино-пробный урок

Практическое занятие для тех, кто хочет попробовать себя в кино, актёрском масте...

Школа кино и театра «Матрица», Заставская улица, 33Д

800₽

Съёмки «Абумистический» | 16:00
Съёмки «Абумистический» | 16:00

Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берёт истории людей из зала, и, благод...

Stage StandUp Club

3500₽

Внутренний диалог через сказку
Внутренний диалог через сказку

Кто сказал, что сказка придумана только для детей? Сказка — отличный инструмент ...

Секретер

2000₽

У-ля-ля выходной

Лёгкие и простые способы устроить второй половинке хороший выходной. 

Музыка в оранжерее
Музыка в оранжерее

Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...

до
Оранжерея таврического сада

от 1500₽

Экскурсии в темноте
Экскурсии в темноте

Как можно провести необычное свидание? Например, можно отправиться в 90-минутное...

до
Мир на ощупь, Лиговский проспект, 87

от 1000₽

Сумка в технике «Лубок»
Сумка в технике «Лубок»

Лубок — вид фольклорного народного творчества, отличающийся простотой и доступно...

до
Музей русской сказки «За лесами, за горами»

1500₽

Аватар
Аватар

На самом большом проекционном куполе в мире воссоздадут атмосферу легендарного ф...

Планетарий 1

от 3000₽

Кинолепка: «Ешь, молись, люби»
Кинолепка: «Ешь, молись, люби»

Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься раб...

Burning Clay, Рыбацкая улица, 2

3900₽

Вот это драма...

Смотрим на искусство, узнаём маленькие секреты царской семьи и драматично отдыхаем в театре.

Вторая кожа
Вторая кожа

Международный проект Ильи Федотова-Фёдорова. В экспозицию войдут скульптуры и ж...

до
Anna Nova Gallery, улица Жуковского, 28

от 100₽

Игры, в которые играют люди
Игры, в которые играют люди

Название выставки отсылает к одноимённой работе Эрика Берна, в которой рассматри...

до
Восточный павильон Михайловского Замка, Инженерная улица, 10

300₽

Сказки Шута и Короля
Сказки Шута и Короля

Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варя...

Karlsson Haus

2500₽

Лето в Российской Империи: интрижки, курорты, дачная жизнь
Лето в Российской Империи: интрижки, курорты, дачная жизнь

Муж уезжает в город работать. Жена остаётся на даче на всё лето. Вокруг соседи, ...

Goose Goose

3600₽

Синяя Борода
Синяя Борода

Хореографическое шоу «Синяя Борода» — беспрецедентный эксперимент в жанре фэшн-с...

Визави, улица Типанова, 22

от 1000₽

Утка, смерть и тюльпан
Утка, смерть и тюльпан

Когда уходит что-то дорогое, остаётся вопрос: как жить дальше? «Утка, смерть и ...

проспект Медиков, 3, Ленполиграфмаш, Дизайн-Парк, 2 этаж

от 1000₽

Ночной движ

Вечеринки для тех, кто уже готов начать встречать рассвет возле бара. Хорошая музыка, хорошие люди вокруг: больше ничего для счастья и не надо.

Вечеринка под разводными мостами
Вечеринка под разводными мостами

Можно взять всё от короткого лета в Петербурге и забойкотировать душные танцполы...

до
Университетская набережная, 13

2890₽

Последнее Лето
Последнее Лето

Масштабный фестиваль, больше 20 групп и артистов, сцена на улице, сцена на веран...

ИОНОТЕКА

от 200₽

Абстрасенция: открытие сезона на высотке
Абстрасенция: открытие сезона на высотке

Музыкальное путешествие от фестиваля атмосферной электроники на крыше Питера. С ...

Крыша 18

от 1500₽

Колбасный Цех: «Матрикс»
Колбасный Цех: «Матрикс»

Тунц-тунц, колбасёры…Проснись и следуй за белым кроликом за пределы матрицы… Кол...

Temple of Deer, Арсенальная набережная, 1

от 4200₽

Вписка
Вписка

Серия вечеринок с бесплатным безлимитным баром под открытым небом. Слушаешь луч...

Танцплощадка, Конюшенная площадь, 2Ж

1500₽

Ваканда: Ритуал
Ваканда: Ритуал

Когда мир забывает, кто он есть — рождаются ритуалы. Люди перестали чувствовать...

Santa Barbara Club

от 1200₽

Морская вечеринка
Морская вечеринка

«Морская» — вечеринка вечеринок у самого синего моря. На 9 сценах по полной раз...

Севкабель Порт

от 2200₽

Izhevski
Izhevski

Молния. Лето. Крыша. Ижевский. Придумали, как встретить долгожданное лето. По-п...

Крыша 18

от 2100₽

  А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!

Что есть в статье:

  1. Настроение: не определено 
  2. У-ля-ля выходной
  3. Вот это драма...
  4. Ночной движ

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