Давай отправимся в викторианский Лондон — только не в тот, что с каретами и кринолинами, а тот, что прячется в тумане, в тёмных переулках Уайтчепела. На лекции разберут не столько хроники ужасных преступлений, сколько феномен Джека-Потрошителя, как культурного мифа. Почему убийца, так и не пойманный 138 лет назад, остаётся одним из самых узнаваемых true-crime-персонажей в мире? Как он превратился из газетной сенсации в универсальный символ — архетип скрытой угрозы, медиа-монстра и тени, набирающего индустриальные обороты, города? Проследят, как история Потрошителя отразилась: В искусстве и литературе — от современных ему газет до комиксов и романов. В формировании массовой культуры и канона детектива. В общественном сознании, затронув вопросы класса, гендера и истерии. Эта лекция не для поиска истинного имени убийцы (хотя и рассмотрят даже самые безумные версии), а для того, чтобы понять, какую историю о себе, о страхе и о современности рассказывают, вспоминая этого призрака из прошлого. Кто рассказывает? Дмитрий Шамонов. Культуролог, преподаватель, специалист в области западных культур, кинокритик, исследователь мифов и традиций различных народов, лектор и основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге.