Муж уезжает в город работать. Жена остаётся на даче на всё лето. Вокруг соседи, новые знакомства, бесконечные посиделки на веранде, прогулки, танцы. И довольно быстро все начинают знать, кто к кому ходит «просто на чай» и кто слишком часто гуляет одной и той же аллеей. Пока «дачный муж» ездил в город и привозил деньги и продукты, на дачах шла своя жизнь, полная флирта, свежих сплетен и этим странным ощущением, что на пару месяцев можно позволить себе чуть больше, чем обычно. Если становилось скучно — уезжали дальше: в Европу, на воды, к морю. И там всё продолжалось — только уже без знакомых глаз. На лекции разберёшь6 — зачем вообще уезжали на дачи и почему оттуда не хотели возвращаться — как ню-фотография стала популярным дачным хобби — как на дачах крутили страстные интрижки, а потом возвращались в город и делали вид, что не знают друг друга — как появилось понятие «дачный муж» — чем на самом деле были эти бесконечные «чаи на веранде» — и почему дачная жизнь так бесила Чехова Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот • Гречка с пармезаном и яйцом пашот • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной • Рикотники с вишней и фермерской сметаной — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай