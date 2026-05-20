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Экскурсии в темноте

Мир на ощупь, Лиговский проспект, 87

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1250₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Как можно провести необычное свидание? Например, можно отправиться в 90-минутное путешествие в полной темноте, которое откроет тебе глаза на мир. Тебя ждёт интерактивная экскурсия с незрячим гидом, где можно трогать экспонаты, смеяться и задавать любые, даже самые «глупые» вопросы. Здесь привычное исчезает, и ты начинаешь воспринимать мир иначе — через звук, запах, прикосновения и эмоции. Это не просто экскурсия, а опыт, который меняет восприятие реальности. В программе экскурсии: — Жилая комната с заданиями на ориентацию в темноте — Оживлённая улица, которую нужно безопасно перейти без зрения — Рынок с фруктами, овощами и продуктами: будешь угадывать на ощупь и по запаху — Музей с известными достопримечательностями, которые предстоит узнать без зрения — Кафе с вкусовыми экспериментами, где ты почувствуешь, как по-настоящему раскрывается вкус в темноте

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