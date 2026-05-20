Экскурсии в темноте
Мир на ощупь, Лиговский проспект, 87
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1250₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Как можно провести необычное свидание? Например, можно отправиться в 90-минутное путешествие в полной темноте, которое откроет тебе глаза на мир. Тебя ждёт интерактивная экскурсия с незрячим гидом, где можно трогать экспонаты, смеяться и задавать любые, даже самые «глупые» вопросы. Здесь привычное исчезает, и ты начинаешь воспринимать мир иначе — через звук, запах, прикосновения и эмоции. Это не просто экскурсия, а опыт, который меняет восприятие реальности. В программе экскурсии: — Жилая комната с заданиями на ориентацию в темноте — Оживлённая улица, которую нужно безопасно перейти без зрения — Рынок с фруктами, овощами и продуктами: будешь угадывать на ощупь и по запаху — Музей с известными достопримечательностями, которые предстоит узнать без зрения — Кафе с вкусовыми экспериментами, где ты почувствуешь, как по-настоящему раскрывается вкус в темноте
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи