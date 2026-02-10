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Izhevski

Крыша 18
Петроградская набережная, 18

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Завершение:

от 2100₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Молния. Лето. Крыша. Ижевский. Придумали, как встретить долгожданное лето. По-питерски — просто и душевно. Не в пробках, не на пляжах, а на крыше. С видом на город, с небом над головой и с человеком, по которому очень соскучились. IzhevskiI. Друг, музыкальный волшебник и главный проводник в хорошее настроение. Будет тепло. Будет весело. Будет много своих и никого лишнего. Готовься обниматься. Лето короткое, но его встретят как надо.

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