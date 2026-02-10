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Ночные всадники

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

VNVNC уходит в байкерский стиль: только на две ночи собирают большую тусовку в стиле байкерских баров и мотоклубов. Надевай кожу, деним, цепи, банданы и добро пожаловать в тусовку байкеров. Забирай первую волну билетов по самым приятным ценам. С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди

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