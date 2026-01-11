ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Неоновый хэллоуин: судная ночь

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 24000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Одна ночь. Без правил. Только неон. Приготовься к самой мрачной и яркой ночи года. Jagger на одну ночь превратится в эпицентр хаоса — в стиле «Судной ночи». Маски надеть, страхи отключить. Что тебя ждёт — Огненное бар-шоу — бармены-профи зажгут по-настоящему — Go-Go танцы в неоновых костюмах под UV-свет — Мощные DJ-сеты — от тех хауса до жёсткого прогрессива — Розыгрыши и призы — светящиеся браслеты решают всё — Церемония «Начало Судной ночи» — та самая сирена в полночь — Конкурс на лучший костюм — победитель забирает главный приз Дресс-код: Маски, неон, чёрная кожа, светящийся грим. Чем безумнее образ — тем больше шансов стать «Выжившим Судной ночи».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-бранч с игристым: «Роковые женщины Серебряного века»
Арт-бранч с игристым: «Роковые женщины Серебряного века»

3600₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

«Путешествие вглубь леса» с психологом
Выбор редакции
«Путешествие вглубь леса» с психологом

1500₽

Съёмки «Абумистический» | 16:00
Съёмки «Абумистический» | 16:00

3000₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Съёмки «Абумистический» | 18:30
Съёмки «Абумистический» | 18:30

3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста