Одна ночь. Без правил. Только неон. Приготовься к самой мрачной и яркой ночи года. Jagger на одну ночь превратится в эпицентр хаоса — в стиле «Судной ночи». Маски надеть, страхи отключить. Что тебя ждёт — Огненное бар-шоу — бармены-профи зажгут по-настоящему — Go-Go танцы в неоновых костюмах под UV-свет — Мощные DJ-сеты — от тех хауса до жёсткого прогрессива — Розыгрыши и призы — светящиеся браслеты решают всё — Церемония «Начало Судной ночи» — та самая сирена в полночь — Конкурс на лучший костюм — победитель забирает главный приз Дресс-код: Маски, неон, чёрная кожа, светящийся грим. Чем безумнее образ — тем больше шансов стать «Выжившим Судной ночи».