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Морская вечеринка
Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Вечеринка вечеринок у самого синего моря. Поп-музыка и диско сменяются электроникой, хаусом, техно и драм-н-бейсом, а живые выступления соединяются с новыми именами клубной сцены. А также — создатели любимых городских фестивалей: Рутс Юнайтед, контркульт, Odyssey, Таймофнайт и другие команды.
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