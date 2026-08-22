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Морская вечеринка

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Вечеринка вечеринок у самого синего моря. Поп-музыка и диско сменяются электроникой, хаусом, техно и драм-н-бейсом, а живые выступления соединяются с новыми именами клубной сцены. А также — создатели любимых городских фестивалей: Рутс Юнайтед, контркульт, Odyssey, Таймофнайт и другие команды.

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