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Хрупкие горы

Центр Современного Искусства им. Сергея Курёхина
Средний проспект Васильевского острова, 93

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт актуального среза независимой музыкальной сцены Петербурга. Событие для тех, кто ищет в музыке не только ритм, но и напряжение, рефлексию и подлинный «петербургский нуар». Программа объединяет два проекта, интерпретирующих наследие пост-панка и экспериментального рока. Хрупкие Горы: нойз-пост-панк трио. Работают на стыке жанров, превращая каждое выступление в акт деконструкции звука. Творчество группы — баланс между хрупкой мелодичностью и агрессивным шумовым воздействием. Музыканты активно исследуют границы дозволенного в звукоизвлечении, создавая плотные, эмоционально заряженные ландшафты. Саша Гальянов: синтезаторщик и гитарист. Сольное творчество Саши — соединение металла и индастриала с философскими текстами. Ритм и тональность треков артиста — отсылка к прогрессив року 70-х с энергетикой гранжа.

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